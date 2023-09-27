Втікав до Вірменії. Затримали колишнього "главу уряду" Карабаху мільярдера Варданяна

Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила, що затримала "ексдержміністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Про це йдеться в повідомленні відомства.

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Прикордонники затримали Варданяна 27 вересня, коли він намагався перетнути пункт пропуску Лачин в сторону вірменського міста Горіс.

Прикордонники додають, що затриманого бізнесмена доставлено в Баку та передано відповідним органам для прийняття щодо нього "відповідного рішення".

Дружина бізнесмена Вероніка Зонабенд підтвердила факт затримання її чоловіка. Вона заявила, що його заарештували та "взяли в полон".

1 вересня 2022 року Варданян повідомив, що відмовляється від російського громадянства. Бізнесмен додав, що він прийняв пропозицію очолити так званий уряд невизнаного Нагірного Карабаху.

12 вересня російська філія Forbes написала, що російські бізнесмени переписують власну біографію в інтернеті для уникнення західних санкцій. Серед згаданих медіа був Рубен Варданян.

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