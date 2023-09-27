Втікав до Вірменії. Затримали колишнього "главу уряду" Карабаху мільярдера Варданяна
27.09.2023, 15:51
Затримання Рубена Варданяна (фото - dsx.gov.az)
Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила, що затримала "ексдержміністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Про це йдеться в повідомленні відомства.
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Прикордонники затримали Варданяна 27 вересня, коли він намагався перетнути пункт пропуску Лачин в сторону вірменського міста Горіс.
Прикордонники додають, що затриманого бізнесмена доставлено в Баку та передано відповідним органам для прийняття щодо нього "відповідного рішення".
Дружина бізнесмена Вероніка Зонабенд підтвердила факт затримання її чоловіка. Вона заявила, що його заарештували та "взяли в полон".
- 1 вересня 2022 року Варданян повідомив, що відмовляється від російського громадянства. Бізнесмен додав, що він прийняв пропозицію очолити так званий уряд невизнаного Нагірного Карабаху.
- 12 вересня російська філія Forbes написала, що російські бізнесмени переписують власну біографію в інтернеті для уникнення західних санкцій. Серед згаданих медіа був Рубен Варданян.
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