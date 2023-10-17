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Пашинян заявил, что Армения готова подписать мир с Азербайджаном до конца года: условия

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 16:16
Пашинян заявил, что Армения готова подписать мир с Азербайджаном до конца года: условия - Фото
Никол Пашинян (Фото: EPA/Julien Warnand)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. Об этом он сообщил в Европейском парламенте, цитирует его Радио Свобода.

По его словам, южному Кавказу необходим мир, а потому он продолжит шаги в этом направлении. 

Он отметил, что Армения готова к договору, который будет "отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также будет подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят".

Пашинян сказал, что Ереван готов открыть Мегринскую железную дорогу, но выразил опасение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы "может сделать вопрос так называемого коридора предлогом для нападения на Армению и захвата территорий". 

Армянский премьер попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе. 

В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которой не признало международное сообщество. Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял часть своей территории. В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, захваченных Арменией в 90-х.

Читайте также: Азербайджан поднял свой флаг в главном городе Нагорного Карабаха 

Дмитрий Гриниченко
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