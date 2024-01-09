Армения заявила о "положительной динамике" в вопросе мирного договора с Азербайджаном

Григорян заявил, что Армения дала согласие на встречу с Азербайджаном по делимитации границ

Армен Григорян (Фото: Armen Grigoryan/X)

В Армении заявили о продвижении в вопросе заключения мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, цитирует его News.am.

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По его словам, 4 января Ереван ответил на предложение Баку по мирному договору.

Он отметил, что Армения дала согласие на проведение встречи комиссий по делимитации границ.

"Сейчас мы ждем ответ Азербайджана. Мы также оцениваем динамику, как положительную, однако есть вопросы, относительно которых мы пришли к согласию во время устных переговоров, но увидели регресс в тексте по мирному соглашению", — сказал Григорян.

Чиновник заявил, что Армения ожидает, что мирный договор будет "приведен в окончательный вид" как можно скорее.

"То, что есть на столе переговоров и что предлагает Армения, создает гарантии безопасности для Армении", — резюмировал он.

В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан добился окончательной капитуляции НКР.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекращает свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКР и активно задерживал его бывшее руководство, в том числе "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.

Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.

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