Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди

Джейхун Байрамов (Фото: Martin Divisek / EPA)

Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо узгодження тексту мирної угоди між країнами. Про це в кулуарах XII Глобального Бакинського форуму повідомив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, цитує медіа Report.

За його словами, Вірменія погодила пропозиції азербайджанської сторони щодо двох останніх неузгоджених пунктів угоди.

"На наступному етапі очікування Баку такі: Вірменія має внести поправки до своєї Конституції, в якій досі містяться територіальні претензії до Азербайджану", – сказав міністр.

ДОПОВНЕНО О 16:40. Міністерство закордонних справ Вірменії у коментарі Радіо Свобода повідомило, що мирна угода готова до підписання. У відомстві підтвердили факт узгодження проєкту угоди "Про встановлення миру та міждержавних відносин між Республікою Вірменія та Азербайджанською Республікою" та завершення переговорів щодо його погодження.

"Таким чином, мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова почати консультації з Азербайджанською Республікою щодо термінів і місця підписання угоди", – йдеться в заяві МЗС.

ДОВІДКА Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію зі взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен із регіону.

У 2023 році під час дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

9 січня 2024 року секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив про "позитивну динаміку" у питанні мирного договору з Азербайджаном.

21 червня Алієв заявив, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією, над якою нині триває робота, погоджений сторонами на 80-90%.