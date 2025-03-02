ГУР: Росія прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією

У вірменському інформаційному просторі поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу української розвідки

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Росія реалізує інформаційну операцію з метою зіпсувати відносини України з Вірменією та Азербайджаном. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними розвідки, у вірменському інформаційному просторі, зокрема в Telegram-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Поширювачі дезінформації стверджують, що нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити "другий фронт", а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні.

Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР на ім’я заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Поширюваний папірець містить низку грубих помилок ("Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів в Україні.

У розвідці наголошують, що проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресорки РФ.

21 лютого 2025 року СБУ повідомила, що фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій.

27 лютого Буданов заявив, що російська програма дезінформації для протидії мобілізації в Україні працює серйозно і має вплив на свідомість населення.