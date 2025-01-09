Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про вступ до ЄС

Нікол Пашинян (Фото: EPA)

Уряд Вірменії на засіданні 9 січня схвалив законопроєкт щодо початку процесу вступу до Європейського Союзу. Про це повідомляють News.am та вірменська служба Радіо Свобода.

Проєкт представляв міністр закордонних справ Арарат Мірзоян. Він підкреслив, що в порядку громадянської ініціативи на розгляд парламенту було представлено проєкт закону про початок процесу вступу Вірменії до ЄС, і тепер уряд має висловити свою позицію.

"Ми пропонуємо висловити позитивну позицію, виходячи з кількох обставин. Останніми роками у Вірменії та ЄС були досить інтенсивні та динамічні відносини. Вони мали дуже багатий контент, а також охоплювали різні галузі", – сказав він.

Мірзоян нагадав, що ЄС із різних приводів висловлював підкреслену політичну підтримку демократії у Вірменії, зокрема йдеться про розгортання спостережної місії ЄС.

ЄС також висловив готовність сприяти зміцненню економічної стабільності Вірменії.

"Очевидно, що ЄС має дуже багаті на демократичні традиції, сильні демократичні інститути, вільне конкурентне середовище, сучасну економіку, передову розвинену науку", – сказав глава МЗС.

Він також нагадав прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну, що той заявляв у Європейському парламенті про готовність Вірменії бути ближчими до ЄС настільки, наскільки ЄС вважатиме це за можливе.

"Ми також бачили ознаки того, що це можливо. Я маю на увазі і початок процесу лібералізації візового режиму, і низку інших інструментів, які були застосовані або обговорені з ЄС", – сказав Мірзоян.

Виходячи з цього, було запропоновано дати позитивну відповідь – уряд підтримав.

Пашинян наголосив, що обговорення документа не означає членства і потребуватиме референдуму.

У лютому 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.

У березні МЗС Вірменії заявило, що Єреван розглядає можливість подання заявки на членство до ЄС.

Також у 2024-му було заморожено участь Вірменії у Договорі про колективну безпеку (ОДКБ). Пашинян вважає, що цього достатньо, але можливі дискусії щодо умов, за яких Вірменія може вийти з ОДКБ.

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