Пашинян заявив, що Вірменія — не союзник Росії у війні проти України: Це реальність
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Telegraph.
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За його словами, співпраця Вірменії у сфері безпеки зі США, Францією й іншими країнами не спрямована проти іншого партнера, мабуть, маючи на увазі Росію.
"Я сказав, що в ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність", – заявив Пашинян.
Він зазначив, що сподівається на укладання мирного договору з Азербайджаном.
- У 2023 році в процесі дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.
- З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припиняє своє існування.
- Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував її колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.
- З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.
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