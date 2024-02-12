Пашинян заявив, що Вірменія — не союзник Росії у війні проти України: Це реальність
Нікол Пашинян (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Telegraph.

За його словами, співпраця Вірменії у сфері безпеки зі США, Францією й іншими країнами не спрямована проти іншого партнера, мабуть, маючи на увазі Росію.

"Я сказав, що в ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність", – заявив Пашинян.

Він зазначив, що сподівається на укладання мирного договору з Азербайджаном.

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