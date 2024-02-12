Пашинян заявив, що Вірменія — не союзник Росії у війні проти України: Це реальність

Пашинян заявив, що проєкти військової співпраці Вірменії не спрямовані проти інших країн

Нікол Пашинян (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Telegraph.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, співпраця Вірменії у сфері безпеки зі США, Францією й іншими країнами не спрямована проти іншого партнера, мабуть, маючи на увазі Росію.

"Я сказав, що в ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність", – заявив Пашинян.

Він зазначив, що сподівається на укладання мирного договору з Азербайджаном.

У 2023 році в процесі дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував її колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.

З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

Читайте також: Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мир з Азербайджаном до кінця року: умови