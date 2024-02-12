Пашинян заявил, что Армения — не союзник России в войне против Украины: Это реальность
Никол Пашинян (Фото: EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в ее войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

По его словам, сотрудничество Армении в сфере безопасности с США, Францией и прочими странами не направлено против другого партнера, вероятно, имея в виду Россию.

"Я сказал, что в ситуации с Украиной мы не союзники России. И это реальность", — заявил Пашинян.

Он отметил, что надеется на заключение мирного договора с Азербайджаном. 

Читайте также: Пашинян заявил, что Армения готова подписать мир с Азербайджаном до конца года: условия

никол пашинянРоссиявойнаармения