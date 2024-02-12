Пашинян заявил, что Армения — не союзник России в войне против Украины: Это реальность

Пашинян заявил, что проекты военного сотрудничества Армении не направлены против других стран

Никол Пашинян (Фото: EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в ее войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

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По его словам, сотрудничество Армении в сфере безопасности с США, Францией и прочими странами не направлено против другого партнера, вероятно, имея в виду Россию.

"Я сказал, что в ситуации с Украиной мы не союзники России. И это реальность", — заявил Пашинян.

Он отметил, что надеется на заключение мирного договора с Азербайджаном.

В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан добился окончательной капитуляции НКР.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекращает свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКР и активно задерживал ее бывшее руководство, в том числе "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.

Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.

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