Пашинян: Вірменія на всіх рівнях заморозила участь в ОДКБ, цього наразі достатньо

Рішення, яке було прийнято зараз, залишається актуальним, але це не виключає можливості перегляду в майбутньому, наголосив прем'єр Вірменії

Нікол Пашинян (Фото: ЕРА)

Вірменія на всіх рівнях заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це заявив прем'єр країни Нікол Пашинян.

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"Ви знаєте, що Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях, і на даному етапі ми вважаємо, що це рішення є достатнім", – сказав він.

Пашинян зазначив, що "можливі дискусії" щодо умов, за яких Вірменія може вийти з ОДКБ. Він підкреслив, що думки можуть відрізнятися: "Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого якісь оціночні повноваження".

За його словами, рішення, яке було прийнято зараз, залишається актуальним, але це не виключає можливості перегляду в майбутньому.

ДОВІДКА Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять шість держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія (у лютому 2024 року Єреван повідомив про замороження участі у блоці). Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять шість держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія (у лютому 2024 року Єреван повідомив про замороження участі у блоці).

У лютому 2024 року Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.

Згодом він заявив, що Вірменія заморозила участь в ОДКБ, а збереження військової бази РФ у державі не стоїть на порядку денному.

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