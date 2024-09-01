Пашинян: Вірменія на всіх рівнях заморозила участь в ОДКБ, цього наразі достатньо
Вірменія на всіх рівнях заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це заявив прем'єр країни Нікол Пашинян.
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"Ви знаєте, що Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях, і на даному етапі ми вважаємо, що це рішення є достатнім", – сказав він.
Пашинян зазначив, що "можливі дискусії" щодо умов, за яких Вірменія може вийти з ОДКБ. Він підкреслив, що думки можуть відрізнятися: "Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого якісь оціночні повноваження".
За його словами, рішення, яке було прийнято зараз, залишається актуальним, але це не виключає можливості перегляду в майбутньому.
- У лютому 2024 року Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.
- Згодом він заявив, що Вірменія заморозила участь в ОДКБ, а збереження військової бази РФ у державі не стоїть на порядку денному.
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