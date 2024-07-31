Євросоюз наполягає на остаточній мирній угоді між Вірменією та Азербайджаном – Politico

Шарль Мішель (Фото: Neil Hall/EPA)

Голова Європейської ради Шарль Мішель відновлює зусилля, спрямовані на встановлення тривалого миру на Південному Кавказі. Про це повідомило видання Politico із посиланням на двох неназваних співрозмовників серед європейських дипломатів.

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Вони розповіли, що Мішель провів двосторонні зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Крім цього, він написав листи обом країнам із закликом повернутися до перемовин та завершити роботу над мирною угодою, досягнувши прогресу у розв'язання таких питань, як делімітація кордонів.

Однак у Брюсселі наростає розчарування після місяців затримок і дипломатичного глухого кута, внаслідок якого довгоочікуване перемир’я не відбулося. Попри зустрічі з Мішелем, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливості сісти за стіл переговорів.

"Зрештою, обидві сторони мають припинити грати в ігри та укласти угоду, оскільки президент Євроради зробив усе, що в силах Європейського Союзу, щоб досягти мирної угоди", – сказав європейський дипломат з оточення Мішеля.

ДОВІДКА. Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію зі взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен із регіону.

У 2023 році під час дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

9 січня 2024 року секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив про "позитивну динаміку" у питанні мирного договору з Азербайджаном.

21 червня Алієв заявив, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією, над якою нині триває робота, погоджений сторонами на 80-90%.

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