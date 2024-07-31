ЕС настаивает на окончательном мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном – Politico
Глава Европейского совета Шарль Мишель возобновляет усилия, направленные на установление длительного мира на Южном Кавказе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников среди европейских дипломатов.
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Они рассказали, что Мишель провел двусторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.
Кроме того, он написал письма обеим странам с призывом вернуться к переговорам и завершить работу над мирным соглашением, достигнув прогресса в решении таких вопросов, как делимитация границ.
Однако в Брюсселе нарастает разочарование после месяцев задержек и дипломатического тупика, в результате которого долгожданное перемирие не произошло. Несмотря на встречи с Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не смогли найти возможность сесть за стол переговоров.
"В конце концов, обе стороны должны прекратить играть в игры и заключить соглашение, поскольку президент Евросовета сделал все, что в силах Европейского Союза, чтобы достичь мирного соглашения", – сказал европейский дипломат из окружения Мишеля.
Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло за собой массовый выезд армян из региона.
- В 2023 году во время двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- 9 января 2024 года секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о "положительной динамике" в вопросе мирного договора с Азербайджаном.
- 21 июня Алиев заявил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, над которым сейчас идет работа, согласован сторонами на 80-90%.
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