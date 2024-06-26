В рмянском Совбезе обвинили Россию: Захватила Карабах и отдала Азербайджану
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что из-за полной зависимости от России страна оказалась в войне с Азербайджаном и потеряла самопровозглашенный Нагорный Карабах. Он считает, что РФ захватила Карабах, и без разрешения войны не было бы. Слова чиновника передает армянское государственное агентство Armenpress.
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Григорян отметил: когда Армения "полностью зависела от России", то в стране уже была война. Именно из-за такой ситуации в армяно-российских отношениях страна оказалась в войне, заявил он.
Чиновник заявил, что нынешними изменениями власти Армении пытались принести стабильность – и они уверены, что это произойдет.
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Секретарь Совбеза заявил, что Россия захватила Нагорный Карабах, а без разрешения РФ не было бы войны между Арменией и Азербайджаном.
"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла — вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было", – заявил он.
- В феврале 2024-го армянский премьер Пашинян сообщил, что страна заморозила участие в ОДКБ (альянсе, в который входит РФ), а сохранение военной базы России в Армении не стоит в повестке дня.
- В июне глава правительства Армении заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.
- Также премьер сказал, что он и другие представители Армении больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит диктатор Лукашенко.
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