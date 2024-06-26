В рмянском Совбезе обвинили Россию: Захватила Карабах и отдала Азербайджану

Армен Григорян заявил: когда Армения полностью зависела от России, то в стране уже была война

Армен Григорян (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что из-за полной зависимости от России страна оказалась в войне с Азербайджаном и потеряла самопровозглашенный Нагорный Карабах. Он считает, что РФ захватила Карабах, и без разрешения войны не было бы. Слова чиновника передает армянское государственное агентство Armenpress.

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Григорян отметил: когда Армения "полностью зависела от России", то в стране уже была война. Именно из-за такой ситуации в армяно-российских отношениях страна оказалась в войне, заявил он.

Чиновник заявил, что нынешними изменениями власти Армении пытались принести стабильность – и они уверены, что это произойдет.

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Секретарь Совбеза заявил, что Россия захватила Нагорный Карабах, а без разрешения РФ не было бы войны между Арменией и Азербайджаном.

"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла — вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было", – заявил он.

СПРАВКА. Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло за собой массовый выезд армян из региона.

В феврале 2024-го армянский премьер Пашинян сообщил, что страна заморозила участие в ОДКБ (альянсе, в который входит РФ), а сохранение военной базы России в Армении не стоит в повестке дня.

В июне глава правительства Армении заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.

Также премьер сказал, что он и другие представители Армении больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит диктатор Лукашенко.

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