Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ и сама решит когда
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сама будет решать, когда это произойдет. Об этом он сказал во время сессии вопросов в парламенте, передает Радио Азатутюн (армянская служба Радио Свобода).
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Отвечая на слова одного из депутатов оппозиционной фракции относительно ОДКБ, Пашинян отметил, что Армения выйдет из этой организации.
По его мнению, этот военно-политический блок, участниками которого являются бывшие члены СССР во главе с РФ, является "мыльным пузырем" и его члены планировали войну против Армении с Азербайджаном.
После этих слов часть оппозиционных депутатов спросила главу армянского правительства, почему в таком случае государство до сих пор не вышло из организации.
"Мы выйдем, вы нас этим пугаете? У нас все хорошо... Мы решим, когда выйдем. Вы думаете, мы вернемся? Нет, другого пути нет. Не волнуйтесь, мы не вернемся", – заявил он.
- В феврале Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.
- Позднее он заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, а сохранение военной базы РФ в государстве не стоит на повестке дня.
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