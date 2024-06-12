Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ и сама решит когда

Премьер Армении Пашинян заявил, что у его страны нет другого пути и она не вернется к членству в ОДКБ

Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин / EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сама будет решать, когда это произойдет. Об этом он сказал во время сессии вопросов в парламенте, передает Радио Азатутюн (армянская служба Радио Свобода).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Отвечая на слова одного из депутатов оппозиционной фракции относительно ОДКБ, Пашинян отметил, что Армения выйдет из этой организации.

По его мнению, этот военно-политический блок, участниками которого являются бывшие члены СССР во главе с РФ, является "мыльным пузырем" и его члены планировали войну против Армении с Азербайджаном.

После этих слов часть оппозиционных депутатов спросила главу армянского правительства, почему в таком случае государство до сих пор не вышло из организации.

"Мы выйдем, вы нас этим пугаете? У нас все хорошо... Мы решим, когда выйдем. Вы думаете, мы вернемся? Нет, другого пути нет. Не волнуйтесь, мы не вернемся", – заявил он.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, которая существует с 1992 года и в которую сейчас входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (в феврале 2024 года Ереван сообщил о замораживании участия в блоке).

В феврале Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.

Позднее он заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, а сохранение военной базы РФ в государстве не стоит на повестке дня.

Читайте также: Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в ЕС – глава МИД Армении