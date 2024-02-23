Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ, Азербайджан готовится к новой войне против нас
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна заморозила участие в российском военном блоке ОДКБ, а также высказал мнение, что Азербайджан готовится к новой войне против его страны. Об этом он сообщил в интервью каналу France 24.
По его словам, мирное соглашение с Азербайджаном блокируется со стороны Баку.
"Баку считает сегодняшнюю Армению "Западным Азербайджаном". Ильхам Алиев хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а стремления к захвату новых территорий в Армении", — сказал Пашинян.
Он отметил, что несколько месяцев назад Россия открыто призывала граждан Армении свергнуть власть, а пропаганда Москвы против него не ослабевает и сегодня.
"Участие Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено, вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня", — заявил политик.
- В 2023 году в процессе двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции НКС.
- С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекратила свое существование.
- Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКС и активно задерживал ее прежнее руководство, в частности "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна. Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.
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