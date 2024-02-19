Пашинян: Армения – не союзник Кремля. Народ Украины – дружественный нам народ
Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз подчеркнул, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Кроме того, он назвал украинцев "дружественным для Армении народом", передает ArmenPress.
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"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ", – подчеркнул армянский лидер.
Армянский премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Беларусь решили, что Советского Союза больше не существует и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.
- В 2023 году в процессе двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции НКС.
- С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекращает свое существование.
- Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКС и активно задерживал ее прежнее руководство, в частности "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.
- Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.