Пашинян: Армения – не союзник Кремля. Народ Украины – дружественный нам народ

Никол Пашинян (Скриншот)

Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз подчеркнул, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Кроме того, он назвал украинцев "дружественным для Армении народом", передает ArmenPress.

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"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ", – подчеркнул армянский лидер.

Армянский премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Беларусь решили, что Советского Союза больше не существует и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.