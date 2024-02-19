Пашинян: Вірменія – не союзник Кремля. Народ України – дружній нам народ
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян вкотре наголосив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Крім того, він назвав українців "дружнім для Вірменії народом", передає ArmenPress.
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"Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України – дружній нам народ", – наголосив вірменський лідер.
Вірменський прем’єр нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує і вони стають незалежними державами і визнають кордони одна одної.
- У 2023 році в процесі дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.
- З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припиняє своє існування.
- Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував її колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.
- З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.