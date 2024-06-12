Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ і сама вирішить коли

Прем'єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не має іншого шляху й вона не повернеться до членства в ОДКБ

Нікол Пашинян (Фото: Олексій Дружинін / EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і сама вирішуватиме, коли це станеться. Про це він сказав під час сесії запитань у парламенті, передає Радіо Азатутюн (вірменська служба Радіо Свобода).

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Відповідаючи на слова одного з депутатів опозиційної фракції щодо ОДКБ, Пашинян зазначив, що Вірменія вийде з цієї організації.

На його думку, цей військово-політичний блок, учасниками якого є колишні члени СРСР на чолі із РФ, є "бульбашковим" і його члени планували війну проти Вірменії з Азербайджаном.

Після цих слів частина з опозиційних депутатів запитала главу вірменського уряду, чому у такому разі держава досі не вийшла з організації.

"Ми вийдемо, ви нас цим лякаєте? У нас усе добре... Ми вирішимо, коли вийдемо. Ви думаєте, ми повернемося? Ні, іншого шляху немає. Не хвилюйтеся, ми не повернемося", – заявив він.

ДОВІДКА. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять шість держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія (у лютому 2024 року Єреван повідомив про замороження участі у блоці).

У лютому Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.

Згодом він заявив, що Вірменія заморозила участь в ОДКБ, а збереження військової бази РФ у державі не стоїть на порядку денному.

Читайте також: Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в ЄС – глава МЗС Вірменії