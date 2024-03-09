Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в ЄС – глава МЗС Вірменії

Арарат Мірзоян (Фото - EPA, OLIVIER HOSLET)

Вірменія розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі. Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World, перебуваючи в Анталії на дипломатичному форумі.

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"Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", – зазначив Мірзоян.

За його словами, громадяни Вірменії мають проєвропейські прагнення, і для держави важливо розширювати коло партнерів та союзників – зокрема зі США, ЄС, Індією.

12 лютого прем'єр-міністр Вірменії Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.

23 лютого Пашинян повідомив, що участь Вірменії в Договорі про колективну безпеку (ОДКБ) заморожена, і питання збереження російської військової бази на території країни не стоїть на порядку денному.

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