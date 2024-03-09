Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в ЕС – глава МИД Армении

Арарат Мирзоян (Фото - EPA, OLIVIER HOSLET)

Армения рассматривает возможность подачи заявки на членство в Европейском Союзе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World, находясь в Анталии на дипломатическом форуме.

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"Сегодня в Армении широко обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что это предусматривает членство в Европейском Союзе", – отметил Мирзоян.

По его словам, у граждан Армении есть проевропейские стремления, и для государства важно расширять круг партнеров и союзников – в частности с США, ЕС, Индией.

12 февраля премьер-министр Армении Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.

23 февраля Пашинян сообщил, что участие Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено, и вопрос сохранения российской военной базы на территории страны не стоит в повестке дня.

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