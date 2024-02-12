У Пашиняна запитали, чи арештує Вірменія Путіна, якщо той приїде. Прямо він не відповів
Журналісти британської газети The Telegraph запитали у вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, чи стане Вірменія арештовувати російського диктатора Володимира Путіна на тлі приєднання країни до Міжнародного кримінального суду. Прямо він не відповів.
За словами Пашиняна, рішення приєднатися до Римського статуту "слугує підвищенню рівня безпеки Вірменії".
"Що стосується юридичних тонкощів. Я не можу зараз проводити юридичний аналіз, тому що це робота юристів. Дозвольте мені відкрити вам секрет. Після 2018 року у Вірменії відбулися великі демократичні реформи. І я не вирішую, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", – заявив вірменський прем’єр.
Також Пашинян додав, що Вірменія – відповідальна країна і як "відповідальна держава повинна залишатися відданою всім своїм міжнародним зобов'язанням", включно з зобов'язаннями перед Росією.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний.
- 24 березня того ж року Вірменія розпочала процес ратифікації Римського статуту.
- Пашинян стверджував, що ратифікація Римського статуту не пов'язана з відносинами з Росією.
- 1 лютого 2024 року у Вірменії набрав чинності Римський статут МКС. Тепер, якщо у країну приїде Путін, його зобов'язані будуть заарештувати.
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