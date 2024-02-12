У Пашиняна запитали, чи арештує Вірменія Путіна, якщо той приїде. Прямо він не відповів

Протягом минулого року вірменський прем'єр стверджував, що ратифікація Римського статуту не пов'язана з відносинами з Росією

Нікол Пашинян (Скриншот)

Журналісти британської газети The Telegraph запитали у вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, чи стане Вірменія арештовувати російського диктатора Володимира Путіна на тлі приєднання країни до Міжнародного кримінального суду. Прямо він не відповів.

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За словами Пашиняна, рішення приєднатися до Римського статуту "слугує підвищенню рівня безпеки Вірменії".

"Що стосується юридичних тонкощів. Я не можу зараз проводити юридичний аналіз, тому що це робота юристів. Дозвольте мені відкрити вам секрет. Після 2018 року у Вірменії відбулися великі демократичні реформи. І я не вирішую, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", – заявив вірменський прем’єр.

Також Пашинян додав, що Вірменія – відповідальна країна і як "відповідальна держава повинна залишатися відданою всім своїм міжнародним зобов'язанням", включно з зобов'язаннями перед Росією.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний.

24 березня того ж року Вірменія розпочала процес ратифікації Римського статуту.

Пашинян стверджував, що ратифікація Римського статуту не пов'язана з відносинами з Росією.

1 лютого 2024 року у Вірменії набрав чинності Римський статут МКС. Тепер, якщо у країну приїде Путін, його зобов'язані будуть заарештувати.

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