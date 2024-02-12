У Пашиняна спросили, арестует ли Армения Путина, если тот приедет. Прямо он не ответил

В прошлом году армянский премьер утверждал, что ратификация Римского статута не связана с отношениями с Россией

Никол Пашинян (Скриншот)

Журналисты британской газеты The Telegraph спросили у армянского премьера Никола Пашиняна, станет ли Армения арестовывать российского диктатора Владимира Путина на фоне присоединения страны к Международному уголовному суду. Прямо он не ответил.

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По словам Пашиняна, решение присоединиться к Римскому статуту "служит повышению уровня безопасности Армении".

"Что касается юридических тонкостей. Я не могу сейчас проводить юридический анализ, потому что это работа юристов. Позвольте мне открыть вам секрет. После 2018 года в Армении произошли большие демократические реформы. И я не решаю, кого арестовывать, а кого не арестовывать", – заявил армянский премьер.

Также Пашинян добавил, что Армения – ответственная страна и как "ответственное государство должно оставаться преданным всем своим международным обязательствам", включая обязательства перед Россией.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

24 марта того же года Армения начала процесс ратификации Римского статута.

Пашинян утверждал, что ратификация Римского статута не связана с отношениями с Россией.

1 февраля 2024 года в Армении вступил в силу Римский статут МКС. Теперь, если в страну приедет Путин, его обязаны будут арестовать.

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