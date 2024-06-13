Пашинян: Пока президент Лукашенко, никто от Армении в Беларусь не поедет

Никол Пашинян (Фото: EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и другие представители страны больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит диктатор Александр Лукашенко (армянский политик назвал его "президентом"). Такое заявление связано с поддержкой Лукашенко Азербайджана в войне с Арменией, передает местное издание News.am.

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"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?", – заявил Пашинян, при этом он допустил контакты в пределах Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза.

16 мая Лукашенко встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым: диктатор вспомнил их разговор перед Карабахской войной, назвал ее освободительной и отметил, что тогда они оба пришли к выводу, что в этом конфликте Азербайджан может победить.

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"Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко" – заявил армянский премьер-министр.

Пашинян добавил, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь: "Вообще".

При этом глава правительства Армении не исключает продолжения членства страны в ОДКБ: если сама Беларусь покинет блок, или Лукашенко "найдет для народа Армении такие слова извинений и объяснений", которые будут приемлемы для них.

Вчера Пашинян заявлял, что страна выйдет из альянса.

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, которая существует с 1992 года и в которую в настоящее время входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

В феврале 2024 года Ереван сообщил о заморозке участия в блоке.

В течение двух последних войн за самопровозглашенный Нагорный Карабах ОДКБ не приходил на помощь Армении: участники блока признавали Карабах территорией Азербайджана, а боевые действия происходили именно там. При этом Нагорный Карабах официально не признавала и Армения.

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