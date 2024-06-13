Пашинян: Поки Лукашенко президент, ніхто від Вірменії до Білорусі не поїде

Нікол Пашинян (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що він та інші представники країни більше ніколи не поїдуть до Білорусі, поки нею керує диктатор Олександр Лукашенко (вірменський політик назвав його "президентом"). Така заява пов'язана з підтримкою Лукашенком Азербайджану у війні з Вірменією, передає місцеве видання News.am.

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"Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду із главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати?", – заявив Пашинян, водночас він допустив контакти в межах Співдружності незалежних держав та Євразійського економічного союзу.

16 травня Лукашенко зустрівся з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим: диктатор згадав їхню розмову перед Карабаською війною, назвав її визвольною та зазначив, що тоді вони обидва дійшли висновку, що у цьому конфлікті Азербайджан може перемогти.

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"Констатую, що відтепер більше ніколи не поїду до Білорусі. Поки в Білорусі президент Олександр Лукашенко" – заявив вірменський прем'єр-міністр.

Пашинян додав, що від цього моменту жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі: "Взагалі".

Водночас очільник уряду Вірменії не виключає продовження членства країни в ОДКБ: якщо сама Білорусь залишить блок, або Лукашенко "знайде для народу Вірменії такі слова вибачень та пояснень", які будуть прийнятні для них.

Учора Пашинян заявляв, що країна вийде з альянсу.

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Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять шість держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

У лютому 2024 року Єреван повідомив про замороження участі у блоці.

Впродовж двох останніх війн за самопроголошений Нагірний Карабах ОДКБ не приходив на допомогу Вірменії: учасники блоку визнавали Карабах територією Азербайджану, а бойові дії відбувалися саме там. Водночас Нагірний Карабах офіційно не визнавала і Вірменія.

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