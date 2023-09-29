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З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення – під 100 000 осіб

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 21:20
З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення – під 100 000 осіб - Фото
Нагірний Карабах (Скриншот з відео)

З колишнього самопроголошеного Нагірного Карабаху на території Азербайджану до Вірменії виїхали близько 100 000 осіб, повідомила прессекретарка голови Кабміну Вірменії Назелі Багдасарян. Її слова передає News.am.

Станом на 20:00 29 вересня близько 98 625 осіб доїхали до Вірменії. Посадовиця називає цих людей насильницьки переміщеними.

За її словами, 20 892 транспортні засоби перетнули міст Хакарі у Лачинському коридорі, що з'єднував Вірменію з колишнім Карабахом.

Агенція Reuters повідомляла, що 120 000 вірмен Нагірного Карабаху хочуть залишити регіон, оскільки не мають наміру жити в Азербайджані та побоюються етнічних зачищень.

Німецькі ЗМІ заявляли, що 100 000 -120 000 осіб – це все вірменське населення колишнього Карабаху, писав Deutsche Welle.

28 вересня влада Азербайджану закликала вірменських жителів Нагірного Карабаху не їхати та "стати частиною азербайджанського багатонаціонального суспільства".

  • Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
  • 20 вересня в Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.
  • 28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

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Артем Джеріпа
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Вірменіяазербайджаннагірний карабах
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