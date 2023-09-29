З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення – під 100 000 осіб

З колишнього самопроголошеного Нагірного Карабаху на території Азербайджану до Вірменії виїхали близько 100 000 осіб, повідомила прессекретарка голови Кабміну Вірменії Назелі Багдасарян. Її слова передає News.am.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Станом на 20:00 29 вересня близько 98 625 осіб доїхали до Вірменії. Посадовиця називає цих людей насильницьки переміщеними.

За її словами, 20 892 транспортні засоби перетнули міст Хакарі у Лачинському коридорі, що з'єднував Вірменію з колишнім Карабахом.

Агенція Reuters повідомляла, що 120 000 вірмен Нагірного Карабаху хочуть залишити регіон, оскільки не мають наміру жити в Азербайджані та побоюються етнічних зачищень.

Німецькі ЗМІ заявляли, що 100 000 -120 000 осіб – це все вірменське населення колишнього Карабаху, писав Deutsche Welle.

28 вересня влада Азербайджану закликала вірменських жителів Нагірного Карабаху не їхати та "стати частиною азербайджанського багатонаціонального суспільства".

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

Читайте також: Заарештувати Путіна. У Вірменії кажуть, що вступ до МКС не пов'язаний із РФ, Кремль відповів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.