Заарештувати Путіна. У Вірменії кажуть, що вступ до МКС не пов'язаний із РФ. Кремль відповів

У Вірменії комісія Національних зборів (парламенту) надала позитивний висновок щодо поданого на ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє місцева інформаційна агенція ArmInfo. МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, і країна, яка ратифікувала статут, має заарештувати очільника РФ, якщо той буде на її території. У Вірменії заявили, що ратифікація пов'язана з відносинами країни з Азербайджаном, а не з РФ. Проте у Кремлі негативно відреагували на дії Вірменії щодо ратифікації Римського статуту і назвали це рішення "надзвичайно ворожим".

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Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що ратифікація цього документа дозволить ініціювати в МКС розгляд проти Азербайджану за нібито воєнні злочини, скоєні в самопроголошеному Нагірному Карабаху.

"Без наявності цього документа Вірменія практично не мала механізмів щодо притягнення Баку до відповідальності", – сказав посадовець.

Вірменська сторона зазначає, що ратифікація документа не спрямована проти Росії.

Голова комісії вірменського парламенту з питань державно-правових відносин Володимир Варданян заявляв, що ратифікація статуту "жодним чином" не впливає на відносини Вірменії з РФ, передає його слова російська пропаганда.

"З урахуванням того, що ми провели досить велику роботу — щоб нічого не загрожувало двостороннім союзницьким відносинам після ратифікації документа", – заявив посадовець.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян теж заявляв, що ратифікація Римського статуту не пов'язана з відносинами з Росією.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не вітає наміру Вірменії приєднатися до Римського статуту.

Він назвав "надзвичайно ворожим" щодо РФ це рішення Вірменії у коментарі російській пропаганді.

За словами Пєскова, Вірменія "чудово знає", що Росія не є учасниками Статуту, і "чудово знає" про рішення цього суду про видачу ордера на арешт диктатора Путіна.

Також він сказав, що йому не відомі деталі запропонованої Вірменією двосторонньої угоди з РФ для юридичного рішення щодо Римського статуту.

Пєсков повідомив, що російський диктатор не планує візиту до Вірменії найближчим часом.

Вірменія та РФ перебувають в одному військовому альянсі - Організації договору про колективну безпеку. На території Вірменії діють російські військові бази.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер - довічний.

Понад 40 країн світу підтримали ордер на арешт російського диктатора та дали $4,9 млн для підтримки МКС у його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

На LIGA.net є два великі тексти про те, як у світі почалася конкуренція за те, хто каратиме Путіна та про те, як Вірменія зробила низку кроків проти Росії останнім часом.

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