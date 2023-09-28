Арестовать Путина. В Армении говорят, что вступление в МУС не связано с РФ. Кремль ответил

В Армении комиссия Национального собрания (парламента) предоставила положительное заключение относительно поданного на ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает местное информационное агентство ArmInfo. МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, и страна, ратифицировавшая статут, должна арестовать главу РФ, если тот будет на ее территории. В Армении заявили, что ратификация связана с отношениями страны с Азербайджаном, а не с РФ. Однако в Кремле отрицательно отреагировали на действия Армении по ратификации Римского статута и назвали это решение "чрезвычайно враждебным".

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Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация этого документа позволит инициировать в МУС рассмотрение против Азербайджана за якобы военные преступления, совершенные в самопровозглашённом Нагорном Карабахе.

"Без наличия этого документа Армения практически не имела механизмов по привлечению Баку к ответственности", – сказал чиновник.

Армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России.

Глава комиссии армянского парламента по вопросам государственно-правовых отношений Владимир Варданян заявлял, что ратификация устава "никоим образом" не влияет на отношения Армении с РФ, передает его слова российская пропаганда.

"С учетом того, что мы провели достаточно большую работу – чтобы ничего не угрожало двусторонним союзническим отношениям после ратификации документа", – заявил чиновник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже заявлял, что ратификация Римского статута не связана с отношениями с Россией.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не приветствует намерение Армении присоединиться к Римскому статуту.

Он назвал "чрезвычайно враждебным" по отношению к РФ это решение Армении в комментарии российской пропаганде.

По словам Пескова, Армения "прекрасно знает", что Россия не является участником Статута, и "прекрасно знает" о решении этого суда о выдаче ордера на арест диктатора Путина.

Также он сказал, что ему не известны детали предложенного Арменией двустороннего соглашения с РФ для юридического решения по Римскому статуту.

Песков сообщил, что российский диктатор не планирует визит в Армению в ближайшее время.

Армения и РФ находятся в одном военном альянсе – Организации договора о коллективной безопасности. На территории Армении действуют российские военные базы.

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