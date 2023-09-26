Посол РФ звинуватив США у "нагнітанні русофобії" у Вірменії через Карабах

Посол Росії у Вашингтоні звинуватив США у "штучному нагнітанні антиросійських настроїв у Вірменії" після того, як влада Вірменії заявила, що Кремль виявився "ненадійним партнером".

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Посол Росії в США Анатолій Антонов закликав Вашингтон "утриматися від вкрай небезпечних слів та дій, що призводять до штучного посилення антиросійських настроїв у Вірменії" після заяви представника Держдепартаменту США.

Раніше представник Держдепу Метью Міллер сказав на брифінгу, що, на його думку, "Росія показала, що не є партнером у сфері безпеки, на якого можна покластися".

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Москву в нездатності захистити інтереси вірмен у Нагірному Карабаху та забезпечити безпеку Вірменії. У відповідь у Кремлі заявили, що Вірменія сама винна в тому, що Азербайджан повернув контроль над Нагірним Карабахом, оскільки "загравала із Заходом" замість того, щоб продовжити "тристоронній процес" разом із Москвою та Баку.

16 вересня МЗС Азербайджану також звинуватило Росію в порушенні союзницької декларації після того, як МЗС РФ дозволило собі прокоментувати визнання Вірменією Карабаху частиною території Азербайджану.

19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська і розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що його країна відмовляється розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабаху. Він закликав російський контингент у регіоні "вжити заходів" для стабілізації ситуації.

Вдень 20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Після цього в Єревані почалися протести, їхні учасники звинувачували Росію у зраді союзників і рвали паспорти РФ.

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