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Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население – под 100 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 21:20
Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население – под 100 000 человек - Фото
Нагорный Карабах (Скриншот из видео)

Из бывшего самопровозглашенного Нагорного Карабаха на территории Азербайджана в Армению выехали около 100 000 человек, сообщила пресс-секретарь председателя Кабмина Армении Назели Багдасарян. Ее слова передает News.am.

По состоянию на 20:00 29 сентября около 98 625 человек доехали в Армению. Чиновница называет этих людей насильственно перемещенными.

По ее словам, 20 892 транспортных средства пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре, соединявший Армению с бывшим Карабахом.

Агентство Reuters сообщало, что 120 000 армян Нагорного Карабаха хотят покинуть регион, поскольку не желают жить в Азербайджане и опасаются этнических чисток.

Немецкие СМИ заявляли, что 100 000 -120 000 человек – это все армянское население бывшего Карабаха, писал Deutsche Welle. 

28 сентября власти Азербайджана призвали армянских жителей Нагорного Карабаха не ехать и "стать частью азербайджанского многонационального общества".

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
  • 28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.

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Артём Джерипа
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