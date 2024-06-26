У вірменському Радбезі звинуватили Росію: Захопила Карабах та віддала Азербайджану

Армен Григорян заявив: коли Вірменія повністю залежала від Росії, то в країні вже була війна

Армен Григорян (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що через повну залежність від Росії країна опинилася у війні з Азербайджаном та втратила самопроголошений Нагірний Карабах. Він вважає, що РФ захопила Карабах, і без її дозволу війни не було б. Слова посадовця передає вірменська державна агенція Armenpress.

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Григорян зазначив: коли Вірменія "повністю залежала від Росії", то в країні вже була війна. Саме через таку ситуацію у вірмено-російських відносинах країна опинилася у війні, заявив він.

Посадовець заявив, що нинішніми змінами влада Вірменії намагалася принести стабільність – і вона впевнена, що це станеться.

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Секретар Радбезу заявив, що Росія захопила Нагірний Карабах, а без дозволу РФ не було б війни між Вірменією та Азербайджаном.

"Це сталося, коли повністю залежали від Росії. Росія прийшла, відібрала у нас Нагірний Карабах, повернула його Азербайджану, потім пішла — ось і вся реальність. Я стверджую, що Росія захопила Нагірний Карабах. Без дозволу Росії війни б не було", – заявив він.

ДОВІДКА. Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію з взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен з регіону.

У лютому 2024-го вірменський прем'єр Пашинян повідомив, що країна заморозила участь в ОДКБ (альянсі, до якого входить РФ), а збереження військової бази Росії у Вірменії не стоїть на порядку денному.

У червні глава уряду Вірменії заявив, що його країна вийде з ОДКБ і сама вирішить, коли це зробить.

Також прем'єр сказав, що він та інші представники Вірменії більше ніколи не поїдуть до Білорусі, поки нею керує диктатор Лукашенко.

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