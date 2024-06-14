Білорусь таємно постачала озброєння Азербайджану, хоча є партнером Вірменії в ОДКБ – Politico

За даними видання, Білорусь надавала Баку техніку радіоелектронної боротьби та безпілотні системи й допомагала з модернізацією старого артобладнання

Танки армії Азербайджану (Ілюстративне фото: Генпрокуратура Азербайджану)

Білорусь таємно передавала зброю армії Азербайджану у 2018-2022 роках, попри те що держава є партнером Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це пише Politico, посилаючись на витік документів, з якими ознайомились у виданні.

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У ЗМІ зазначили, що ознайомилися з листами Білоруського державного агентства з експорту озброєнь до його власних військово-промислових фірм щодо замовлень для Азербайджану.

За даними журналістів, Мінськ активно допомагав Збройним силам Азербайджану протягом 2018-2022 років, надаючи країні нове озброєння – йдеться про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні системи, а також про модернізацію старого артобладнання.

Крім цього, в одному з дипломатичних повідомлень, з якими ознайомилося видання, йдеться, що підприємства Білорусі відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити щодо коментарів, підкреслило Politico.

Білорусь та Вірменія є членами військово-політичного блоку ОДКБ, учасниками якого є низка колишніх членів СРСР на чолі із РФ. Нещодавно вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявляв про те, що ОДКБ є "бульбашковою" організацією та її члени планували війну проти його країни з Азербайджаном.

ДОВІДКА. Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію з взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масову міграцію вірмен з регіону.

У жовтні 2023 року Пашинян казав, що його країна готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року. Вже у січні 2024 року він заявляв, що між країнами є просування щодо його укладання – очікують "приведення документа в остаточний вигляд".

У лютому Пашинян повідомив, що Вірменія заморозила участь в ОДКБ, а збереження військової бази РФ у державі не стоїть на порядку денному.

12 червня глава уряду Вірменії заявив, що його країна вийде з ОДКБ і сама вирішить, коли це зробить.

Також прем'єр країни сказав, що він та інші представники Вірменії більше ніколи не поїдуть до Білорусі, поки нею керує диктатор Лукашенко.

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