Беларусь тайно передавала оружие Азербайджану, хотя она партнер Армении в ОДКБ – Politico

По данным издания, Беларусь предоставляла Баку технику радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы и помогала модернизировать старое артоборудование

Танки армии Азербайджана (Иллюстративное фото: Генпрокуратура Азербайджана)

Беларусь тайно передавала оружие армии Азербайджана в 2018-2022 годах, несмотря на то что страна является партнером Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет Politico, ссылаясь на утечку документов, с которыми ознакомились в издании.

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В СМИ отметили, что ознакомились с письмами Беларуского государственного агентства по экспорту вооружений к его собственным военно-промышленным фирмам по заказам для Азербайджана.

По данным журналистов, Минск активно помогал Вооруженным силам Азербайджана в течение 2018-2022 годов, предоставляя стране новое вооружение – речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных системах, а также модернизации старого артоборудования.

Кроме того, в одном из дипломатических сообщений, с которыми ознакомилось издание, говорится, что предприятия Беларуси играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте беларуских товаров и услуг" в страну.

Ни азербайджанское, ни беларуское правительства не ответили на запросы о комментариях, подчеркнуло Politico.

Беларусь и Армения — члены военно-политического блока ОДКБ, участниками которого являются ряд бывших членов СССР во главе с РФ. Недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял о том, что ОДКБ является "мыльным пузырем", члены которого планировали войну против его страны с Азербайджаном.

СПРАВКА. Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло за собой массовую миграцию армян из региона.

В октябре 2023 года Пашинян говорил, что его страна готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Уже в январе 2024 года он заявлял, что между странами есть продвижение по его заключению – ожидают "приведения документа в окончательный вид".

В феврале Пашинян сообщил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, а сохранение военной базы РФ в государстве не стоит на повестке дня.

12 июня глава правительства Армении заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.

Также премьер страны сказал, что он и другие представители Армении больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит диктатор Лукашенко.

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