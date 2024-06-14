Беларусь тайно передавала оружие Азербайджану, хотя она партнер Армении в ОДКБ – Politico
Беларусь тайно передавала оружие армии Азербайджана в 2018-2022 годах, несмотря на то что страна является партнером Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет Politico, ссылаясь на утечку документов, с которыми ознакомились в издании.
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В СМИ отметили, что ознакомились с письмами Беларуского государственного агентства по экспорту вооружений к его собственным военно-промышленным фирмам по заказам для Азербайджана.
По данным журналистов, Минск активно помогал Вооруженным силам Азербайджана в течение 2018-2022 годов, предоставляя стране новое вооружение – речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных системах, а также модернизации старого артоборудования.
Кроме того, в одном из дипломатических сообщений, с которыми ознакомилось издание, говорится, что предприятия Беларуси играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте беларуских товаров и услуг" в страну.
Ни азербайджанское, ни беларуское правительства не ответили на запросы о комментариях, подчеркнуло Politico.
Беларусь и Армения — члены военно-политического блока ОДКБ, участниками которого являются ряд бывших членов СССР во главе с РФ. Недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял о том, что ОДКБ является "мыльным пузырем", члены которого планировали войну против его страны с Азербайджаном.
- В октябре 2023 года Пашинян говорил, что его страна готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Уже в январе 2024 года он заявлял, что между странами есть продвижение по его заключению – ожидают "приведения документа в окончательный вид".
- В феврале Пашинян сообщил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, а сохранение военной базы РФ в государстве не стоит на повестке дня.
- 12 июня глава правительства Армении заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.
- Также премьер страны сказал, что он и другие представители Армении больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит диктатор Лукашенко.
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