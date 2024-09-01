Пашинян: Армения на всех уровнях заморозила участие в ОДКБ, этого пока что достаточно

Решение, принятое сейчас, остается актуальным, но это не исключает возможности пересмотра в будущем, подчеркнул премьер Армении

Никол Пашинян (Фото: ЕРА)

Армения на всех уровнях заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.

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"Вы знаете, что Республика Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях, и на данном этапе мы считаем, что это решение достаточно", – сказал он.

Пашинян отметил, что "возможны дискуссии" по условиям, при которых Армения может выйти из ОДКБ. Он подчеркнул, что мнения могут отличаться: "Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно, но здесь нужно смотреть, у кого какие-нибудь оценочные полномочия".

По его словам, решение, принятое сейчас, остается актуальным, но это не исключает возможности пересмотра в будущем.

СПРАВКА Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, которая существует с 1992 года и в которую в настоящее время входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (в феврале 2024 года Ереван сообщил о заморозке участия в блоке). Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, которая существует с 1992 года и в которую в настоящее время входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (в феврале 2024 года Ереван сообщил о заморозке участия в блоке).

В феврале 2024 года Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.

Впоследствии он заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, а сохранение военной базы РФ в государстве не стоит в повестке дня.

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