Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

Никол Пашинян (Фото: EPA)

Правительство Армении на заседании 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления в Европейский Союз. Об этом сообщает News.am и армянская служба Радио Свобода.

Проект представлял министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Он подчеркнул, что в порядке гражданской инициативы на рассмотрение парламента был представлен проект закона о начале процесса вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить свою позицию.

"Мы предлагаем выразить позитивную позицию, исходя из нескольких обстоятельств. В последние годы у Армении и ЕС были довольно интенсивные и динамичные отношения. Они имели очень богатый контент, а также охватывали различные области", – сказал он.

Мирзоян напомнил, что ЕС по разным поводам выражал подчеркнутую политическую поддержку демократии в Армении, в частности речь идет о развертывании наблюдательной миссии ЕС.

ЕС также выразил готовность содействовать укреплению экономической устойчивости Армении.

"Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, сильные демократические институты, свободную конкурентную среду, современную экономику, передовую развитую науку", – сказал глава МИД.

Он также напомнил премьер-министру Николу Пашиняну, что тот заявлял в Европейском парламенте о готовности Армении быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС сочтет это возможным.

"Мы также видели признаки того, что это возможно. Я имею в виду и начало процесса либерализации визового режима, и ряд других инструментов, которые были применены или обсуждаются с ЕС", – сказал Мирзоян.

Исходя из всего этого было предложено дать положительный ответ, правительство поддержало.

Пашинян подчеркнул, что обсуждение документа не означает членства и потребуется референдум.

В феврале 2024-го премьер-министр Армении Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.

В марте МИД Армении заявило, что Ереван рассматривает возможность подачи заявки на членство в ЕС.

Также в 2024-м было заморожено участие Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ). Пашинян считает, что этого достаточно, но возможны дискуссии по условиям, при которых Армения может выйти из ОДКБ.

Читайте также: В Армении не рассматривают возможность вступления в БРИКС