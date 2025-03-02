ГУР: Россия стремится испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией

В армянском информационном пространстве распространяется фейк с обвинениями в адрес украинской разведки

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

Россия реализует информационную операцию с целью испортить отношения Украины с Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

По данным разведки, в армянском информационном пространстве, в частности в Telegram-каналах, распространяется фейк с обвинениями в адрес ГУР в попытке инспирировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Распространители дезинформации утверждают, что новая азербайджанско-армянская война заставит Россию открыть "второй фронт", а значит, распылить свои военные силы, что будет на пользу Украине.

Основой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от ГУР на имя заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Распространяемая бумага содержит ряд грубых ошибок ("Їван" вместо "Іван", "СДР" вместо ЕГРПОУ и другие) и не отвечает требованиям оформления официальных документов в Украине.

В разведке подчеркивают, что проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно, прежде всего, для государства-агрессора РФ.

21 февраля 2025 года СБУ сообщила, что фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций.

27 февраля Буданов заявил, что российская программа дезинформации по противодействию мобилизации в Украине работает серьезно и оказывает влияние на сознание населения.