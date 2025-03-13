В Баку заявили, что Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту соглашения о мире

Джейхун Байрамов (Фото: Martin Divisek / EPA)

Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами. Об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, цитирует медиа Report.

По его словам, Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

"На следующем этапе ожидания Баку такие: Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану", – сказал министр.

В Армении слова Байрамова пока не прокомментировали.

СПРАВКА Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что повлекло за собой массовый выезд армян из региона.

В 2023 году во время двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

9 января 2024 года секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о "положительной динамике" в вопросе мирного договора с Азербайджаном.

21 июня Алиев заявил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, над которым сейчас идет работа, согласован сторонами на 80-90%.