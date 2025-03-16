Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении. Ереван возразил

Азербайджанские военные (Фото: ЕРА/Stringer)

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что 16 марта армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Оборонное ведомство Армении в свою очередь это опровергло.

"16 марта, около 09:45, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Диг, что в Горисском районе, открыли огонь по позициям армии Азербайджана, используя стрелковое оружие", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Армянское ведомство назвало информацию, распространенную Баку, "дезинформацией". В Ереване подчеркнули, что утверждения об обстреле не соответствуют действительности.

Минобороны Армении также напомнило, что аппарат премьер-министра Армении предлагал создать общий механизм для расследования случаев нарушений режима прекращения огня или сообщений о таких нарушениях, но "Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение".

В 2023 году во время двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

9 января 2024 года секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о "положительной динамике" в вопросе мирного договора с Азербайджаном.

21 июня Алиев заявил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, над которым сейчас идет работа, согласован сторонами на 80-90%.

13 марта 2025 года стало известно, что Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами.