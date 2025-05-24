У Стамбулі Росія вимагала від України чотири області, погрожувала, що окупує більше – Кислиця
Під час переговорів у Стамбулі росіяни дійсно вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це. Про це розповів перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".
"Кількість трешу, кількість погроз, цинізму й аморальних заяв – це йшло майже суцільним потоком [з боку представників РФ]. Ви вже чули й про довжелезні якісь псевдоісторичні екскурси. Про те, що "от сьогодні ми [росіяни] вимагаємо чотири області, завтра ми будемо вимагати вісім чи шість". [...] Про те, що деякі члени [української] делегації можуть втратити більше родичів", – повідомив Кислиця.
За його словами, на одному з етапів переговорів очільник російської делегації Володимир Мединський повторив традиційний наратив окупантів, що війна нібито ведеться лише між росіянами.
"Перед ним сидить українська повноважна делегація, яка представляє державу, яка складається з високих керівників відомств, з військових людей, [які були] на фронті, і глава російської делегації каже: "Ну, вы знаете, по сути война-то, когда русские убивают русских, с определенными нюансами". Кінець цитати", – зазначив дипломат.
Кислиця зазначив, що по суті російська сторона заперечувала існування українців як нації, й натякнув, що вона робила це спеціально, щоб викликати емоції: "Тобто, знаючи глибокий рівень патріотичності українців, національної свідомості, люди бойові там сидять, які на фронті були, люди, які втратили своїх рідних – і ти кажеш їм: "Ну, мы же просто русских убиваем, з нюансами". Це прояв конструктивізму чи це бажання вдарити по-болючому, для того щоб хтось там розпсихувався з усіма наслідками?"
Посадовець назвав ці переговори "дуже непростою ситуацією" й додав: "Так, це складно сприймати, але, знаєте, за ці роки ти намагаєшся залишатися людиною, але без цинізму до цього всього ставитися неможливо".
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