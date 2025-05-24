Зеленський про останні російські обстріли: Потрібна жорстка реакція США, Європи та світу

Президент зауважив, що кожен день "дає приводи для нових санкцій проти Росії"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Після останніх російських ударів по Україні президент Володимир Зеленський заявив, що необхідна "жорстка реакція" Сполучених Штатів, Європи та світу. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. На жаль, люди постраждали, були пошкоджені будинки, торговельний центр. Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну. Вчора – жорстокий удар по Одещині. Щодня – по Сумщині, по Харківщині, інших наших регіонах. На все це потрібна реакція – жорстка реакція США, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що диктатор Володимир Путін уже неодноразово відмовлявся від припинення вогню: "Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя".

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Глава держави зазначив, що кожен день "дає приводи для нових санкцій проти Росії" й доводить, що без тиску на Москву війна триватиме.

"Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру", – підсумував президент.