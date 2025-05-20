Зеленський: У Росії бояться саме США, Америка може зберегти багато життів

Президент зазначив, що ведеться робота зі США щодо санкцій проти Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

США здатні вберегти багато життів, якщо будуть впливати на російського диктатора Володимира Путіна заради завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів", – зазначив він.

Також президент повідомив, що Україна обговорює з партнерами наступні зустрічі з росіянами та прямі переговори. Зеленський підкреслив, що Україна "абсолютно готова" до перемовин у будь-якому форматі, що дасть результат.

Він зазначив, що Європа вже готує 18-й пакет санкцій проти РФ, а Україна продовжує працювати на різних рівнях зі США в цьому питанні.

"Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту", – резюмував президент.