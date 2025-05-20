Зеленський: У Росії бояться саме США, Америка може зберегти багато життів
США здатні вберегти багато життів, якщо будуть впливати на російського диктатора Володимира Путіна заради завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів", – зазначив він.
Також президент повідомив, що Україна обговорює з партнерами наступні зустрічі з росіянами та прямі переговори. Зеленський підкреслив, що Україна "абсолютно готова" до перемовин у будь-якому форматі, що дасть результат.
Він зазначив, що Європа вже готує 18-й пакет санкцій проти РФ, а Україна продовжує працювати на різних рівнях зі США в цьому питанні.
"Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту", – резюмував президент.
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