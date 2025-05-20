Глава МЗС Польщі: Путін грає з Трампом у кішки-мишки

Радослав Сікорський (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що коли президент США Дональд Трамп визнає, що російський диктатор Володимир Путін грається з ним у кішки-мишки, будуть запроваджені нові американські санкції. Про це він сказав після засідання Ради Європейського Союзу у справах оборони та у закордонних справах, передає медіа Onet.

"Я вважаю, що якщо Трамп нарешті зрозуміє, що Путін грає з ним у кішки-мишки, тягне час і насправді не реалізує режим припинення вогню, то можна буде розпочати реалізацію жорсткого пакета заходів сенатора Ліндсі Грема. Якщо це станеться, ми як Євросоюз не повинні бути гіршими", – сказав глава МЗС Польщі.

Сікорський у такий спосіб натякнув на можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, зазначили журналісти.

Глава польської дипломатії, посилаючись на заяву Росії про запуск меморандуму щодо припинення вогню в Україні, заявив: "Ви пізнаєте їх за результатами. Цим плодом мало стати припинення вогню, але його немає".

Глава МЗС також заявив, що "реакція Європи має бути виражена мовою, яка буде зрозуміла Путіну, а він розуміє лише мову найжорсткішої влади та фінансів".

"Що ми можемо зробити прямо зараз, так це інвестувати в українську оборонну промисловість, яка має невикористані можливості, наприклад, у виробництві безпілотників. Здебільшого це війна безпілотників. Ми можемо допомогти не лише Україні, а й собі", – наголосив Сікорський.