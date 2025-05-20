Глава МИД Польши: Путин играет с Трампом в кошки-мышки
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что когда президент США Дональд Трамп признает, что российский диктатор Владимир Путин играет с ним в кошки-мышки, будут введены новые американские санкции. Об этом он сказал после заседания Совета Европейского Союза по делам обороны и иностранным делам, передает медиа Onet.
"Я считаю, что если Трамп наконец-то поймет, что Путин играет с ним в кошки-мышки, тянет время и на самом деле не реализует режим прекращения огня, то можно будет начать реализацию жесткого пакета мер сенатора Линдси Грэма. Если это произойдет, мы как Евросоюз не должны быть хуже", — сказал он.
Сикорский таким образом намекнул на возможность введения дополнительных санкций против России, отметили журналисты.
Глава польской дипломатии, ссылаясь на заявление России о запуске меморандума о прекращении огня в Украине, заявил: "Вы узнаете их по результатам. Этим плодом должно стать прекращение огня, но его нет".
Глава МИД также заявил, что "реакция Европы должна быть выражена на языке, который будет понятен Путину, а он понимает только язык самой жесткой власти и финансов".
"Что мы можем сделать прямо сейчас, так это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, в производстве беспилотников. В основном это война беспилотников. Мы можем помочь не только Украине, но и себе", — подчеркнул Сикорский.
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