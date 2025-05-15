Глава МИД Германии заявил, что США и Европа "на одной волне" по санкциям против России
Соединенные Штаты и Европа имеют консенсус в вопросе ужесточения санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, выступая перед неформальной встречей глав МИД членов НАТО в Турции, передает агентство Reuters.
Вадефуль сказал, что многие американские сенаторы готовы принять законопроект, предусматривающий новые санкции против России, если Кремль "не предпримет никаких действий".
"С Соединенными Штатами Америки существует полное согласие, и это касается также вопроса санкций", – подчеркнул министр.
По его словам, в американском Сенате наблюдается сильное движение, где многие сенаторы заявили, что готовы принять законопроект о санкциях, и американская администрация предполагает, что это произойдет, если "Россия не предпримет никаких действий".
"Пока что США и Европа на одной волне", – отметил Вадефуль.
- 1 мая 2025 года Грэм заявил, что законопроект по новым американским санкциям против России поддерживают более 70 сенаторов.
- 13 мая Зеленский сказал, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если Путин не приедет на переговоры в Турцию 15 мая.