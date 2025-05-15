Глава МИД Германии заявил, что США и Европа "на одной волне" по санкциям против России

Иоганн Вадефуль упомянул о соответствующем законопроекте в американском Сенате

Иоганн Вадефуль (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Соединенные Штаты и Европа имеют консенсус в вопросе ужесточения санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, выступая перед неформальной встречей глав МИД членов НАТО в Турции, передает агентство Reuters.

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Вадефуль сказал, что многие американские сенаторы готовы принять законопроект, предусматривающий новые санкции против России, если Кремль "не предпримет никаких действий".

"С Соединенными Штатами Америки существует полное согласие, и это касается также вопроса санкций", – подчеркнул министр.

По его словам, в американском Сенате наблюдается сильное движение, где многие сенаторы заявили, что готовы принять законопроект о санкциях, и американская администрация предполагает, что это произойдет, если "Россия не предпримет никаких действий".

"Пока что США и Европа на одной волне", – отметил Вадефуль.