В Париже призывают "взять РФ за горло", введя разрушительные санкции
Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что пора "задушить экономику России", передает BFM TV. По его словам, Брюссель и Вашингтон должны быть готовы ввести против страны-агрессора сокрушительные санкции, чтобы вынудить ее остановить войну против Украины.

"Мы должны идти дальше, потому что действующие санкции не убедили Путина прекратить его агрессивную войну. Следовательно, мы должны готовиться к расширению сокрушительных санкций, которые могли бы окончательно задушить российскую экономику", – сказал глава французской дипломатии.

Барро заявил, что в Турции 15 мая планирует встретиться с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, выступившим с предложением по санкциям.

"Он разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включающий таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, которые сегодня продолжают импортировать российскую нефть", – пояснил глава МИД Франции.

Он подчеркнул, что Россия смогла найти пути обхода санкций, введенных ЕС и США. По его словам, нужно поставить Россию в крайне затруднительное положение, "взять ее за горло".

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