У Парижі закликають "взяти РФ за горло", запровадивши руйнівні санкції

Жан-Ноель Барро вважає, що потрібно поставити Росію у вкрай складне становище, "взяти її за горло"

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що настав час "задушити економіку Росії", передає BFM TV. За його словами, Брюссель та Вашингтон мають бути готові запровадити проти країни-агресора нищівні санкції, щоб змусити її зупинити війну проти України.

"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Путіна припинити його агресивну війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", – сказав очільник французької дипломатії.

Барро заявив, що у Туреччині 15 травня планує зустрітися з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який виступив з пропозицією щодо санкцій.

"Він розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, що містить митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти й 500% на країни, які сьогодні продовжують імпортувати російську нафту", – пояснив глава МЗС Франції.

Він наголосив, що Росія змогла знайти шляхи обходу санкцій, які запровадили ЄС і США. За його словами, потрібно поставити Росію у вкрай складне становище, "взяти її за горло".

Європейські партнери вимагали від Москви погодитись на перемир'я до кінця 12 травня й обіцяли узгоджені зі США санкції, якщо цього не буде. Зокрема, з такою заявою виступав президент Франції Макрон.

Вчора, 13 травня, Макрон заявив, що нові санкції проти Росії будуть запроваджені "найближчими днями у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", якщо Москва не піде на припинення вогню.