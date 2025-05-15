Глава МЗС Німеччини заявив, що США та Європа "на одній хвилі" щодо санкцій проти Росії

Йоганн Вадефуль (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Сполучені Штати та Європа мають консенсус у питанні посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи перед неформальною зустріччю глав МЗС членів НАТО у Туреччині, передає агентство Reuters.

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Вадефуль сказав, що багато американських сенаторів готові ухвалити законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не зробить ніяких дій".

"Зі Сполученими Штатами Америки існує повна згода, і це стосується також питання санкцій", – наголосив міністр.

За його словами, в американському Сенаті спостерігається сильний рух, де багато сенаторів заявили, що готові ухвалити законопроєкт про санкції, і американська адміністрація припускає, що це станеться, якщо "Росія не зробить ніяких дій".

"Поки що США та Європа на одній хвилі", – зазначив Вадефуль.