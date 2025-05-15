Глава МЗС Німеччини заявив, що США та Європа "на одній хвилі" щодо санкцій проти Росії
Сполучені Штати та Європа мають консенсус у питанні посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи перед неформальною зустріччю глав МЗС членів НАТО у Туреччині, передає агентство Reuters.
Вадефуль сказав, що багато американських сенаторів готові ухвалити законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не зробить ніяких дій".
"Зі Сполученими Штатами Америки існує повна згода, і це стосується також питання санкцій", – наголосив міністр.
За його словами, в американському Сенаті спостерігається сильний рух, де багато сенаторів заявили, що готові ухвалити законопроєкт про санкції, і американська адміністрація припускає, що це станеться, якщо "Росія не зробить ніяких дій".
"Поки що США та Європа на одній хвилі", – зазначив Вадефуль.
- 1 травня 2025 року Грем заявив, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.
- 13 травня Зеленський сказав, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо Путін не приїде на перемовини до Туреччини 15 травня.