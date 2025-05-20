Зеленский: В России боятся именно США, Америка может сохранить много жизней
США способны уберечь многие жизни, если будут влиять на российского диктатора Владимира Путина ради завершения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Важно, чтобы Америка была и дальше участницей процесса приближения мира. Именно Америки боятся в России, и именно американское влияние способно сохранить много жизней", – отметил он.
Президент также сообщил, что Украина обсуждает с партнерами следующие встречи с россиянами и прямые переговоры. Зеленский подчеркнул, что Украина "совершенно готова" к переговорам в любом формате, который даст результат.
Он отметил, что Европа уже готовит 18-й пакет санкций против РФ, а Украина продолжает работать на разных уровнях с США по этому вопросу.
"Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал по поводу окончания войны. Время покажет нашу правоту", – резюмировал президент.
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