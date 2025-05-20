Зеленский: В России боятся именно США, Америка может сохранить много жизней

Президент отметил, что ведется работа с США по санкциям против России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

США способны уберечь многие жизни, если будут влиять на российского диктатора Владимира Путина ради завершения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Важно, чтобы Америка была и дальше участницей процесса приближения мира. Именно Америки боятся в России, и именно американское влияние способно сохранить много жизней", – отметил он.

Президент также сообщил, что Украина обсуждает с партнерами следующие встречи с россиянами и прямые переговоры. Зеленский подчеркнул, что Украина "совершенно готова" к переговорам в любом формате, который даст результат.

Он отметил, что Европа уже готовит 18-й пакет санкций против РФ, а Украина продолжает работать на разных уровнях с США по этому вопросу.

"Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал по поводу окончания войны. Время покажет нашу правоту", – резюмировал президент.