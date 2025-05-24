Через атаку РФ у Києві пошкоджено житлові будинки, школи, поліклініку та інші цивільні об'єкти

Наслідки російської атаки по Києву 24 травня 2025 року (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Через нічну комбіновану атаку РФ по Києву пошкоджено дев'ять житлових будинків, дві школи, поліклініку та інші цивільні об'єкти. Про це розповів керівник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз пошкодження різного ступеня зафіксовані у дев'яти житлових будинках. Дуже багато вибитих вікон. Також пошкоджені 26 автомобілів в трьох районах. Крім цього, в Соломʼянському районі пошкоджено лінію електропередачі", – написав він.

За його словами, у Дніпровському, Оболонському районах постраждали дві школи, у Подільському пошкоджено приміщення поліклініки, у Соломʼянському – відділення Укрпошти та котельня.

Чиновник додав, що наразі відомо про 14 потерпілих через російські обстріли: "Це менше, ніж ті дані, які ми отримували раніше. Але ситуація залишається динамічною". Раніше повідомлялося про 15 постраждалих осіб.

Також, зауважив Ткаченко, влада отримує нові повідомлення щодо знайдених уламків збитих російських ракет та безпілотників. Посадовець закликав невідкладно телефонувати за номером 101, якщо ви побачили елементи, котрі можуть бути частинами зброї окупантів.

"На місцях пошкоджень активно тривають роботи з очищення території від будівельного сміття та скла. Зараз невідкладно затягуємо вибиті вікна. Люди звертаються на місці та в штабах щодо оформлення допомоги. Кияни допомагають один одному", – підсумував начальник КМВА.

Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Фото: Telegram Тимура Ткаченка

У ніч проти 24 травня Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотниками, сили протиповітряної оборони знешкодили понад 250 повітряних цілей. У військовій адміністрації Києва назвали атаку по столиці однією з наймасованіших.

Голова МЗС Сибіга заявив, що масована російська атака на Київ у ніч проти 24 травня – це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру.