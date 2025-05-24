"Це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля". Сибіга відреагував на нічну атаку на Київ

Глава МЗС заявив про необхідність посилення санкційного тиску на Москву для прискорення мирного процесу

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Масована російська атака на Київ у ніч проти 24 травня – це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру. Таку думку висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи російські нічні удари.

"Ще одна гучна ніч у Києві та інших регіонах, оскільки протиповітряна оборона працює безупинно, щоб відбити російські повітряні атаки", – написав глава дипломатії.

Він нагадав, що в Києві пошкоджено будинки, 15 людей отримали поранення.

Сибіга наголосив, що минув тиждень від переговорів у Стамбулі, а РФ досі не відправила свій "мирний меморандум".

"Натомість Росія посилає смертоносні безпілотники та ракети у мирних жителів. Це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля та явний доказ того, що посилення санкційного тиску на Москву необхідне для прискорення мирного процесу", – резюмував глава МЗС.

У ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знешкодили 251 повітряну ціль.

Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.