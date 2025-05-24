"Это ответ России на международные мирные усилия". Сибига отреагировал на атаку на Киев

Глава МИД заявил о необходимости усиления санкционного давления на Москву для ускорения мирного процесса

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Массированная российская атака на Киев в ночь на 24 мая – это ответ России на международные усилия по достижению мира. Такое мнение высказал министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя российские ночные удары.

"Еще одна громкая ночь в Киеве и других регионах, поскольку противовоздушная оборона работает непрерывно, чтобы отразить российские воздушные атаки", – написал глава дипломатии.

Он напомнил, что в Киеве повреждены дома, 15 человек получили ранения.

Сибига подчеркнул, что прошла неделя от переговоров в Стамбуле, а РФ до сих пор не отправила свой "мирный меморандум".

"Вместо этого Россия посылает смертоносные беспилотники и ракеты в мирных жителей. Это ответ России на международные мирные усилия и явное доказательство того, что усиление санкционного давления на Москву необходимо для ускорения мирного процесса", – резюмировал глава МИД.

В ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО обезвредили 251 воздушную цель.

Основное направление вражеской атаки – Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.