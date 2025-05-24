Силы ПВО ночью сбили шесть баллистических ракет и обезвредили 245 дронов

Последствия атаки на Киев (Фото: КГВА)

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили более 250 воздушных целей. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:30 23 мая оккупанты нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск в России и временно оккупированного Крыма. Атаковали Киев, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.

Также в течение ночи россияне атаковали украинские регионы 250 БаЛА с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ и временно оккупированного Крыма. Основное направление вражеской атаки – Киев.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты шесть баллистических ракет (Киев) и обезврежены 245 вражеских БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 – сбиты огневыми средствами поражения, 117 – локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.